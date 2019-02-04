Мир В СМИ назвали новую версию смерти рэпера Децла

2019-02-04 17:30 381

 

В СМИ появились новые подробности вечера, в который умер известный российский рэп-исполнитель Кирилл Толмацкий.

Так, правоохранители допросили Никиту Пантюхина - человека, на праздновании дня рождения которого выступал в тот день Децл. По словам допрашиваемого, за некоторое время до смерти музыкант выпил 50 грамм коньяка и кофе, однако при этом ничего не ел.

Отмечается, что следователи попросили Пантюхина составить список тех, кто имел доступ к Децлу. Допрашиваемый написал имена 25 человек.

Кроме того, в СМИ распространили информацию о том, что рэпер мог скончаться вследствие употребления некачественных наркотиков, которые якобы принес с собой один из гостей мероприятия.

Стоит упомянуть, что по данным Telegram-канала BAZA, официальных результатов наркологической экспертизы еще нет.

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