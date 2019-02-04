Политика Луценко пригрозил бывшим министрам обороны подозрением в госизмене за развал армии

2019-02-04 21:00 189

 

Генеральный прокурор Юрий Луценко на заседании временной следственной комиссии о хищениях в армии заявил, что бывшим министрам обороны и начальникам Генштаба может грозить подозрение в госизмене.

"Только в совокупности можно дать оценку тому, кто был основным генератором этого бездумного уничтожения воинского потенциала Вооруженных сил Украины, и после этого дать оценку в юридическом плане", - цитирует Луценко агентство "Интерфакс-Украина".

Он сказал, что действия бывших министров обороны, руководителей Генштабов "могут колебаться от достаточно легкой статьи о халатности, а можно выйти и на статью о государственной измене".

"Это абсолютно не исключается. Уже два экс-министра обороны получили обвинения именно по этой статье", - заявил Луценко.

Он добавил, что экспертные выводы подтвердили связь оккупации Россией Крыма с действиями экс-министров обороны Михаила Ежеля, Дмитрия Саламатина и Павла Лебедева.

"Таким образом, у нас есть несколько блоков, по которым нам надо дать юридическую оценку. Первое – действия всех министров обороны и руководителей Генштаба, которые реализовывали политику разоружения по ценам, которые никак нельзя назвать достаточными для нужд модернизации Вооруженных сил Украины. Второе, мы видим продолжение этой политики, и после 2010 года. И еще один фактор: фактически руководство Министерства обороны во время президентства Януковича и руководство Генерального штаба сделали все необходимые управленческие решения, чтобы сделать фактически невозможным единый центр управления войсками", - заявил Луценко.

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