Политика Президенту Кореи сообщили о подозрении в госизмене и злоупотреблении властью

2024-12-10 10:26

Прокуратура Южной Кореи сообщила о подозрении в государственной измене и злоупотреблении властью президенту страны Юн Сок Йолю. Об этом сообщает Yonhap.

"Были поданы многочисленные жалобы, и в соответствии с процессом ведется расследование", - заявил Пак Се Хюн, возглавляющий специальный штаб по расследованию объявления Юном военного положения.

Прокуроры расследуют обвинения против Юна в государственной измене и злоупотреблении властью.

Накануне прокуратура Южной Кореи арестовала экс-министра обороны Ким Йон Хена. Он подозревается в государственной измене в рамках расследования обстоятельств объявления президентом военного положения.