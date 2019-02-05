Политика Порошенко: миротворцы ООН не будут эскорт-сервисом для наблюдателей ОБСЕ

2019-02-05 18:30 471

Миротворцы ООН не будут эскорт-сервисом для наблюдателей ОБСЕ. Об этом в эфире программы “Свобода слова” заявил президент Украины Петр Порошенко.

“Миротворцы ООН не будут эскорт-сервисом для наблюдателей ОБСЕ. Миротворцы должны создавать мир и иметь мандат ответственности на оккупированной территории и их наличие означает — разоружение незаконных вооруженных формирований, вывод иностранных войск и обеспечение компонента безопасности”, — заявил глава государства.

Как ранее отмечал УНН, Украина никогда не признает факт оккупации Керченского пролива. Об этом в эфире программы “Свобода слова” заявил Президент Украины Петр Порошенко. “Я подчеркиваю, что мы никогда не признаем факт оккупации Керченского пролива, мы никогда не признаем факт оккупации Азовского моря. Мы полностью будем требовать обеспечения свободного пользования в соответствии с двусторонними соглашениями, конвенции ООН о свободе мореплавания”, — подчеркнул Президент.