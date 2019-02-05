Мир Мадуро прокомментировал слова Трампа об отправке армии в Венесуэлу

2019-02-05 12:00 108

Президент Венесуэлы заявил, что думать об отправке войск со стороны президента США является "безумием".

Слова президента США Дональда Трампа о введении войск в Венесуэлу являются безумием. Об этом в понедельник, 4 февраля, заявил президент Николас Мадуро во время выступления в МИД страны, которое транслировалось в Twitter ведомства.

"Это безумие - говорить о войне в XXI веке. Безумие, господин Дональд Трамп, - даже думать, что вы пошлете свои войска на эту землю, которую есть кому защищать", - сказал он.

Напомним, накануне Дональд Трамп заявил, что считает возможным военное вмешательство США в Венесуэлу.

В свою очередь в ЕС исключили военное вторжение в Венесуэлу.