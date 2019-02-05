Политика Янукович публично выступит с реакцией на приговор суда. Адвокат не исключает "сюрпризы"

2019-02-05 20:00 255

Бывший президент Украины Виктор Янукович пообещал прокомментировать приговор суда по делу о государственной измене. По словам его адвоката Виталия Сердюка, это произойдет после того, как Янукович полностью выздоровеет

Беглый экс-президент Украины Виктор Янукович публично прокомментирует приговор суда по делу о государственной измене. Об этом 5 февраля во время пресс-конференции в Киеве заявил его адвокат Виталий Сердюк.

По словам защитника, Янукович выступит с речью, когда окончательно выздоровеет.

"Действительно, сразу после объявления приговора мы поехали к клиенту, пытались провести с ним встречу для того, чтобы согласовать позицию... Мы поехали к нему, связались с соответствующим представителем, который объяснил, что он выехал за пределы России, поскольку произошло некоторое осложнение, и он вернулся в клинику, где проводилась операция... Реакция после выздоровления, публичная, через СМИ, конечно, будет, и мы ее ждем", – сказал Сердюк.

Он также добавил, что защита готовит апелляционную жалобу на приговор Оболонского суда, а также жалобу в Европейский суд по правам человека.

Еще один адвокат Януковича, Александр Горошинский, заявил "Громадському", что во время речи экс-президента "возможны сюрпризы". Само решение суда он назвал "беспределом".

В Оболонском райсуде Киева рассматривалось дело о государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны в отношении Януковича. 24 января 2019 года суд заочно признал Януковича виновным и приговорил его к 13 годам лишения свободы. Суд снял с экс-президента обвинение в умышленных действиях, направленных на изменение границ Украины.



