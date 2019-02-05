Политика Турчинов перечислил главные угрозы в 2019 году со стороны России

2019-02-05 18:00 336

Александр Турчинов озвучил шесть самым больших угроз со стороны Российской Федерации против Украины в 2019 году.

Об этом секретарь СНБО рассказал для спецпроекта Лiга.net «Зверь у ворот».

«Первая угроза — военная агрессия. Это не только истощение нашей страны вследствие постоянных военных провокаций на Востоке, продолжение военной оккупации части Донбасса и Крыма. Это и масштабное развертывание военной инфраструктуры вдоль нашей границы с Россией, ориентация на ведение боевых действий на стратегическом украинском направлении для нескольких российских армий южного и западного военного округа», — отметил Турчинов.

Второй угрозой для Украины серкетар СНБО считает информационную войну и попытку повлиять на результаты политического выбора украинцев — как через медиа и соцсети, так и «путем поддержки прямых и скрытых креатур РФ в украинской политике».

«Третья угроза — киберагрессия, по результатам потерь для страны сравнивается с военной. Сейчас на кибернетическом фронте продолжается серьезное противостояние, но мы сделали много для значительного усиления киберзащиты нашей страны», — подчеркнул он.

Турчинов также считает актуальными энергетическую угрозу и ведение экономической войны с Украиной — в том числе путем блокирования работы портов в Азовском море.

Кроме того, он отметил, что существует и террористическая угроза со стороны РФ, которая направляется, в частности, из-за активного использования диверсионно-разведывательных групп, российской агентуры и наемников для террористических актов, а также из попыток посеять разочарование, страх и дестабилизировать ситуацию внутри Украины.