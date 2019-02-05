Политика Увольнение Супрун: в суде объяснили свое решение

2019-02-05 21:30 216

 

Окружной административный суд Киева объяснил, почему принял решение об отстранении Уляны Супрун с должности и.о. министра здравоохранения. Об этом сообщаили в пресс-службе суда.

"Постановлением суда от 5 февраля 2019 года такое заявление было удовлетворено частично. В частности, судом принято - запретить первому заместителю министра здравоохранения Украины Супрун Уляне-Надежде совершать любые действия, направленные на реализацию полномочий министра здравоохранения Украины. В то же время, ответчику не было запрещено осуществлять полномочия, которые были делегированы ему как заместителю министра", - говорится в сообщении.

Также в суде отметили, что решение было мотивировано наличием признаков очевидной противоправности во временном исполнении первым заместителем министра здравоохранения полномочий такого министра в срок, превышающий один месяц с момента наделения лица соответствующими полномочиями (27 июля 2016 года).

Кроме того суд установил, что за пределами этого срока первый замминистра здравоохранения может выполнять лишь те полномочия министра, которые были ему предоставлены по поручению такого министра. А на момент принятия решения об обеспечении админиска доказательства принятия такого документа отсутствовали.

"Суд учел доводы истца о том, что в 2015 году Супрун Уляна Надежда получила гражданство Украины и одновременно до сих пор находится в иностранном гражданстве (гражданство США), в то время как в соответствии с законом "О гражданстве Украины" в Украине существует единое гражданство", - подчеркнули в суде.

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