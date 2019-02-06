Политика Сытник против Луценко: НАБУ завело уголовное дело на заместителя генпрокурора

2019-02-06 14:45 153

Похоже, непростые отношения между генпрокурором Луценко и главой НАБУ Артемом Сытником снова обострились. Бюро всерьез взялось за заместителя главы ГПУ.

Антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту возможного декларирования недостоверной информации заместителем генпрокурора Юрием Столярчуком.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

Дело было открыто 21 января по статье 366-1 Уголовного кодекса.

Расследование начато на основании решения суда, который удовлетворил иск экс-замгенпрокурора Рената Кузьмина и обязал НАБУ открыть дело.

Суд обязал бюро внести данные в Единый реестр досудебных расследований 28 декабря. Обстоятельства возможного преступления Столярчука источник не смог сообщить.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Луценко пригрозил бывшим министрам обороны подозрением в госизмене за развал армии

2019-02-04 21:01 687

Луценко: С ряда депутатов могут снять неприкосновенность до выборов

2019-02-04 20:30 708

ГПУ: расследование расстрелов на Майдане окончено

2019-02-02 13:00 1050

Луценко о дешевом газе: Это путь в Сибирь

2019-01-29 22:00 1761

Еще новости в разделе "Политика"

видео "Меня кинули, как лоха": Янукович вспомнил о соглашении по Майдану в 2014 году

2019-02-06 16:30 39

Премьер Гройсман уверяет, что с годами на дорогах Украины будет меньше ям

2019-02-06 15:46 84

Стала известна точная дата и место новой встречи Трампа с Ким Чен Ыном

2019-02-06 15:12 120

Сытник против Луценко: НАБУ завело уголовное дело на заместителя генпрокурора

2019-02-06 14:45 153
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

видео "Меня кинули, как лоха": Янукович вспомнил о соглашении по Майдану в 2014 году 2019-02-06 16:30 39
Премьер Гройсман уверяет, что с годами на дорогах Украины будет меньше ям 2019-02-06 15:46 84
Стала известна точная дата и место новой встречи Трампа с Ким Чен Ыном 2019-02-06 15:12 120
Сытник против Луценко: НАБУ завело уголовное дело на заместителя генпрокурора 2019-02-06 14:45 153

Лента

видео 16:30 "Меня кинули, как лоха": Янукович вспомнил о соглашении по Майдану в 2014 году
15:46 Премьер Гройсман уверяет, что с годами на дорогах Украины будет меньше ям
15:12 Стала известна точная дата и место новой встречи Трампа с Ким Чен Ыном
14:45 Сытник против Луценко: НАБУ завело уголовное дело на заместителя генпрокурора
фото 14:42 22 и 23 февраля в Национальной оперетте состоится ПРЕМЬЕРА рок-оперы «БЕЛАЯ ВОРОНА»
14:16 Министр отправлен в отставку из-за необдуманной фразы про акции протеста
фото 13:44 В Киеве автобус переломился напополам наезда на "лежачего полицейского"
13:15 Вступил в силу закон о запрете продажи земель сельхозназначения до 2020 года
12:43 Как удалить сообщения в мессенджере Facebook - появилась новая опция
12:14 Отстраненная Супрун угрожает сорвать закупку вакцин и лекарств для больниц