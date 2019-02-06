Политика Сытник против Луценко: НАБУ завело уголовное дело на заместителя генпрокурора

2019-02-06 14:45 153

Похоже, непростые отношения между генпрокурором Луценко и главой НАБУ Артемом Сытником снова обострились. Бюро всерьез взялось за заместителя главы ГПУ.

Антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту возможного декларирования недостоверной информации заместителем генпрокурора Юрием Столярчуком.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

Дело было открыто 21 января по статье 366-1 Уголовного кодекса.

Расследование начато на основании решения суда, который удовлетворил иск экс-замгенпрокурора Рената Кузьмина и обязал НАБУ открыть дело.

Суд обязал бюро внести данные в Единый реестр досудебных расследований 28 декабря. Обстоятельства возможного преступления Столярчука источник не смог сообщить.