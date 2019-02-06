Политика Отстраненная Супрун угрожает сорвать закупку вакцин и лекарств для больниц

2019-02-06 12:14 255

Спустя целые сутки Ульяна Супрун отреагировала на решение суда об отсранении ее от должности исполняющей обязанности министа здравоохранения.

"Изменения, которые нам удалось достичь, поставлены под угрозу", - пишет Супрун, приводят перечень задач Минздрава, которые невозможно осуществить без подписи главы ведомства.

"Кто подпишет договора с организациями, которые будут закупать лекарства, вакцины и медицинские изделия за счет госбюджета 2019? Поскольку полномочия подписывать договоры также только и.о. министра", - пишет Супрун.

Также она сообщила, что сегодня возвращается в Украину из США, куда якобы ездила в командировку

При этом Супрун ни слова не сказала о запрещенном в Украине двойном гражданстве, из-за которого суд и принял решение ее отстранить.

Напомним,окружной админсуд Киева принял решение о временном запрете Супрун выполнять полномочия министра здравоохранения в связи с наличием у нее иностранного гражданства и превышение сроков пребывания в данной должности человека, не имеющего украинского гражданства.