Политика Премьер Гройсман уверяет, что с годами на дорогах Украины будет меньше ям

2019-02-06 15:46 84

Премьер Владимир Гройсман заявил, что понимает как неприятно ездить по дорогам, которые нынешней зимой в Украине превратились в настоящие полосы препятствий.

"Все области имеют четкий план задач, которые нужно выполнять, чтобы дороги были лучше. Я понимаю, что пока что люди ездят не по всем качественным дорогам. Это правда. Но я точно знаю, что с каждым годом лучших дорог будет все больше. По крайней мере как премьер-министр, как наша правительственная команда мы это гарантируем, и мы это сделаем", - заявил премьер Гройсман в ходе сегодняшнего заседания.

Также глава Кабмина поблагодарил украинцев за терпение и пообещал предоставить приоритет вопросу украинских дорог.

"Спасибо за ваше терпение, я понимаю, что неприятно ездить по дорогам, которые разбиты, но хочу, чтобы вы знали, что каждый день для нас это является важным приоритетом, и мы наведем в этом вопросе порядок", - добавил Гройсман.

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