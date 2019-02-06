Политика ''Не чувствует боль!'' Янукович опозорился с вопросом об экономике Украины

2019-02-06 17:30 525

Беглый экс-президент Украины Виктор Янукович высказался об экономической ситуации в Украине.

Во время своей пресс-конференции в Москве он заявил, что нынешние власти проводят "бездарную политику".

Журналистка попросила его описать "чуть более конкретно" экономическую обстановку в Украине перед выборами. На это Янукович заявил, что она просто бездарная.

"Назвать одним словом – бездарная политика властей… И этого будет мало. К этому еще можно много добавить различных афоризмов, которые, как говорят, у всех на языке в Украине. Власть, которая так любит власть, и которая так любит деньги, и забывает о собственном народе и не чувствует боль других – она не имеет права быть властью и возглавлять эту страну, и этот народ. Мы понимаем, что шесть миллионов украинцев, которые выехали с родной земли, в поисках возможностей защитить свои семьи – это же не случайно. Подумайте", - нелепо ответил на вопрос беглый экс-президент Украины.