Политика Луценко рассказал про ход расследования убийства Гандзюк

2019-02-06 18:00 255

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что в деле по убийству советника городского головы Херсона и общественной активистки Екатерины Гандзюк ГПУ достигнет результата.

Об этом он заявил на заседании комитета Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

«И по Ноздровской, и в отношении Гандзюк — прокуратура и там, и там добъется результата. В случае с Екатериной Гандзюк мы готовы установить не только заказчиков, но попутно раскрыть и тех, кто предупреждал участников этого дела, чтобы они покидали территорию Украины, которые совершали давление на прокурора, и многое другое. Все это будет сделано, но сначала мы завершим следствие с выходом на того, кто заказывал убийство», — сказал Луценко.