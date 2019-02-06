Политика Супрун сообщила, когда могут разблокировать работу Минздрава: названа дата апелляции

2019-02-06 21:30 123

Окружной суд Киева назначил на 11 февраля рассмотрение ходатайства, которое может вернуть Ульяне Супрун полномочия министра.

Апелляция Министерство юстиции Украины на решение суда, которым Ульяне Супрун запрещается исполнять обязанности министра здравоохранения, будет рассмотрена в начале следующей недели, сообщила она на своей странице в Twitter.

"Вчера Министерство юстиции от имени Кабинета министров подало ходатайство об отмене временного запрета мне исполнять обязанности министра. Рассмотрение состоится 11 февраля в 14:00 в Окружном административном суде Киева", – заявила Супрун, назвав это "возможностью разблокировать работу министерства здравоохранения, чтобы не рисковать пациентами".

Она опубликовала постановление суда, в котором говорится, что, согласно статье 157 Кодекса административного судопроизводства Украины суд может отменять меры исполнения иска по собственной инициативе либо согласно мотивированному ходатайству участника дела.

Напомним, решение о запрете Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения вынес Окружной административный суд Киева по иску нардепа от Радикальной партии Игоря Мосийчука 5 февраля. Суд увидел "признаки очевидной противоправности" в том, что она возглавляет Минздрав в статусе и.о. больше, чем один месяц, хотя законом это не предусмотрено.