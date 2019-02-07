Политика Всемирный банк заявил о тотальном влиянии олигархов на экономику Украины

2019-02-08 09:12 267

По итогам года совокупная чистая стоимость активов трех самых богатых физических лиц в Украине (читай, олигархов) превышала 6% ВВП страны.

Об этом заявил вице-президент Всемирного банка, который занимается странами Европы и Центральной Азии, Сирилл Мюллер во время презентации исследования Всемирного банка об экономическом развитии Украины.

"Это почти вдвое больше, чем в России и в три раза больше, чем в Польше. Отношение доли дохода самых богатых людей в ВВП почти не менялось с 2007 года. Это ограничило доступ к экономическим возможностям, способных полностью раскрыть потенциал человеческого капитала", – говорится в сообщении.

"Если посмотреть на США – это цифра 1,4% ВВП. Очень сложно проводить реформы, когда есть такие мощные группы влияния", – добавил Мюллер.

Ранее во Всемирном банке заявили, что при нынешних темпах роста экономики Украине для достижения уровня доходов в Польше может понадобиться до 50 лет, а чтобы достичь уровня Германии – 100 лет.

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