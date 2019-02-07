Политика США ликвидируют офис своей службы гражданства и иммиграции в Москве

2019-02-08 13:44 291

Штаты минимизируют возможность попадания граждан РФ на свою территорию. В России запланировали закрыть службу гражданства и иммиграции США.

Как сообщает пресс-служба ведомства, закрыть службу гражданства и иммиграции США собираются уже 29 марта 2019 года. Это связано со снижением загруженности московского офиса.

После закрытия офиса, его функции будут выполнять в Афинах. Под юрисдикцией этого офиса находятся Россия, Армения, Азербайджан, Беларусь, Эстония, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Литва, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Украина и Узбекистан.

Так же сообщается, что часть услуг можно будет получить в посольстве США в Москве. А дела по вопросам беженцев будет рассматривать отдел по вопросам беженцев

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