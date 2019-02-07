В Киеве придется платить за воду намного больше, чем показал счетчик в квартире

В Украине изменились принципы начисления оплаты за потребленные услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу. Разумеется, платить придется теперь больше (новый тариф на холодную воду составляет порядка 20 грн за куб), да еще дополнительно доплачивать за тех, кто уклоняется или хитрит с магнитами. Придется также покрывать не учитываемые ранее потери по сети.
Как сообщили в "Киевводоканале", теперь жильцы многоквартирного дома должны платить за весь объем воды, которую употребил их дом.
Так, 25 января 2019 года в Украине начала действовать новая методика распределения объема потребленных коммунальных услуг между потребителями в здании. Методику утвердили 22 ноября прошлого года приказом Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины № 315 в соответствии с требованиями Закона Украины "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения".
Закон предусматривает, что жильцы дома как владельцы целостного имущественного комплекса должны платить за весь объем воды, которую употребил их дом.
Среди основных принципов методики - определение и распределение разницы между объемом холодной воды, измеренным общедомовым счетчиком, и суммарным объемом потребленной холодной воды по показаниям квартирных счетчиков:
"Для каждого дома методика устанавливает свой расчетный период, на дату которого производится снятие показателей коммерческого (общедомового) узла учета и осуществляется распределение между потребителями", - отметили в "Киевводоканале".
Компания обещает оповестить всех потребителей о расчетной дате с помощью объявлений на домах и в квитанциях на оплату.
"В указанный день представитель "Киевводоканала" ежемесячно будет снимать показатели общедомового счетчика в вашем доме. Приглашаем всех потребителей участвовать в снятии показателей", - сообщили в "Киевводоканале".
Кроме того, может измениться порядок ежемесячной передачи жителями показателей квартирных счетчиков холодной воды.
"В соответствии с методикой, показатели квартирных счетчиков необходимо передавать по состоянию на расчетную дату (или на дату наиболее приближенную к расчетной)", - отметили в компании.