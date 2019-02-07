Украина В Киеве придется платить за воду намного больше, чем показал счетчик в квартире

2019-02-08 19:29 294

В Украине изменились принципы начисления оплаты за потребленные услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу. Разумеется, платить придется теперь больше (новый тариф на холодную воду составляет порядка 20 грн за куб), да еще дополнительно доплачивать за тех, кто уклоняется или хитрит с магнитами. Придется также покрывать не учитываемые ранее потери по сети.

Как сообщили в "Киевводоканале", теперь жильцы многоквартирного дома должны платить за весь объем воды, которую употребил их дом.

Так, 25 января 2019 года в Украине начала действовать новая методика распределения объема потребленных коммунальных услуг между потребителями в здании. Методику утвердили 22 ноября прошлого года приказом Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины № 315 в соответствии с требованиями Закона Украины "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения".

Закон предусматривает, что жильцы дома как владельцы целостного имущественного комплекса должны платить за весь объем воды, которую употребил их дом.

Среди основных принципов методики - определение и распределение разницы между объемом холодной воды, измеренным общедомовым счетчиком, и суммарным объемом потребленной холодной воды по показаниям квартирных счетчиков:

Для домов, где все помещения оснащены счетчиками холодной воды, объем небаланса распределяется между всеми потребителями пропорционально объему потребления.

Для домов, где часть помещений не оснащена счетчиками холодной воды, объем небаланса распределяется между потребителями, не имеющих счетчиков, пропорционально количеству лиц, которые фактически пользуются услугами.

"Для каждого дома методика устанавливает свой расчетный период, на дату которого производится снятие показателей коммерческого (общедомового) узла учета и осуществляется распределение между потребителями", - отметили в "Киевводоканале".

Компания обещает оповестить всех потребителей о расчетной дате с помощью объявлений на домах и в квитанциях на оплату.

"В указанный день представитель "Киевводоканала" ежемесячно будет снимать показатели общедомового счетчика в вашем доме. Приглашаем всех потребителей участвовать в снятии показателей", - сообщили в "Киевводоканале".

Кроме того, может измениться порядок ежемесячной передачи жителями показателей квартирных счетчиков холодной воды.

"В соответствии с методикой, показатели квартирных счетчиков необходимо передавать по состоянию на расчетную дату (или на дату наиболее приближенную к расчетной)", - отметили в компании.