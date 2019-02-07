Украина В школах Киева введут новое меню - что, как и когда изменится

2019-02-07 14:13 360

До начала следующего учебного года планируют ввести новое меню и изменить организацию питания в учебных заведениях Киева.

«На выполнение поручения городского главы мы сейчас работаем над созданием новой модели питания в столичных школах. Главной целью этих изменений является повышение потребительских свойств блюд, уровня безопасности продуктов, а также создание условий для обеспечения унифицированного уровня качества во всех школах Киева.

Кроме того, планируется ввести единую систему контроля качества за соблюдением норм калорийности совместно с Госпродпотреслужбой.

Планы амбициозные, но уже к началу учебного года 2019-2020 мы должны ввести новый механизм», – сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондрыивский.

Он также сообщил, что будут введены технологические карты, стандарты материального обеспечения столовых, мониторинг качества продуктов и многоуровневый контроль качества предоставленных услуг.

В 2018 году из городского бюджета на питание детей в учебных заведениях Киева было направлено около 500 млн грн.

Виктория ГОРОВАЯ.