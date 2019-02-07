В школах Киева введут новое меню - что, как и когда изменится

До начала следующего учебного года планируют ввести новое меню и изменить организацию питания в учебных заведениях Киева.
«На выполнение поручения городского главы мы сейчас работаем над созданием новой модели питания в столичных школах. Главной целью этих изменений является повышение потребительских свойств блюд, уровня безопасности продуктов, а также создание условий для обеспечения унифицированного уровня качества во всех школах Киева.
Кроме того, планируется ввести единую систему контроля качества за соблюдением норм калорийности совместно с Госпродпотреслужбой.
Планы амбициозные, но уже к началу учебного года 2019-2020 мы должны ввести новый механизм», – сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондрыивский.
Он также сообщил, что будут введены технологические карты, стандарты материального обеспечения столовых, мониторинг качества продуктов и многоуровневый контроль качества предоставленных услуг.
В 2018 году из городского бюджета на питание детей в учебных заведениях Киева было направлено около 500 млн грн.
Виктория ГОРОВАЯ.