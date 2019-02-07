Политика Курт Волкер неожиданно призвал Киев допустить наблюдателей из РФ на выборы

2019-02-07 10:41 165

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что так или иначе Украина обязана допустить наблюдателей из РФ на президентские выборы.

По его словам, в противном случае законность выборов может быть поставлена под сомнение.

"Украине нужны наблюдатели от ОБСЕ, чтобы доказать соответствие демократическим стандартам. В противном случае выборы могут быть поставлены под сомнение. Приемлемо, если российские наблюдатели в составе БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека) ОБСЕ примут участие в выборах. Игры кончились. Украина должна быть привержена демократическим институтам", - написал Волкер в микроблоге Twitter.