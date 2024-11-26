Политика Анджея Дуду на посту президента Польши может сменить оппозиционный историк

2024-11-26 10:26

Оппозиционная польская партия Право и справедливость избрала историка Кароля Навроцкого кандидатом в президенты. Об этом сообщает Euronews.

О его кандидатуре было объявлено во время съезда партии в Кракове. 41-летний Навроцкий с 2021 года возглавляет Институт национальной памяти - государственный орган, в котором хранятся архивы и проводятся исследования преступлений Второй мировой войны и коммунистической эпохи. Ранее он занимал должность директора музея Второй мировой войны в Гданьске, его родном городе.

Навроцкий известен инициированием сноса памятников в честь советских солдат. Политик также является боксером-любителем.

Я знаю поляков и понимаю ваши потребности. Я один из вас и хочу стать вашим президентом, потому что знаю и понимаю: Польша, чтобы быть, должна быть великой. Мы должны защищать Польшу, мы должны защищать наши ценности, не позволять забирать наши символы и ограничивать наш суверенитет", - сказал Навроцкий во время выступления.

Отмечается, что Навроцкий может стать серьезным политическим соперником прогрессивного мэра Варшавы Рафала Тшасковского, которого накануне выдвинула кандидатом в президенты правящая Гражданская коалиция Дональда Туска. Оба кандидата имеют наибольшие шансы пройти во второй тур голосования.

Напомним, президентские выборы в Польше состоятся в мае 2025 года. Кандидат-победитель сменит нынешнего главу государства Анджея Дуду.

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Замороженные активы рф могут стать козырем в завершении войны в Украине, - Reuters 2024-11-25 22:15
ВСУ могут получить ракеты JASMM после «зеленого света» на удары вглубь рф 2024-11-25 20:04
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