Политика Вид на жительство в Польше за год получили почти 34 тысячи украинцев

2019-02-08 17:28 159

За год вид на жительство в Польше получили почти 34 тысячи граждан Украины. Таким образом количество украинцев с таким статусом выросло до 179 тысяч.

Как сообщили в польском Управлении по делам иностранцев, в прошлом году количество иностранцев с действительным видом на жительство в Польше увеличилось на 47 тысяч человек, что на 12 тысяч меньше, чем в 2017 году, и на 6 тысяч меньше, чем в 2016-м. При этом 36 тысячам иностранцев выдали разрешение на временное пребывание, что позволяет находиться на территории Республики до трех лет, а 9 тысяч человек получили разрешение на постоянное пребывание.

73% всех разрешений на жительство выданы в связи с работой иностранцев, 12% - по семейным обстоятельствам и 10% в связи с учебой.

Из 47 тысяч граждан других стан, которые получили разрешение на проживание в Польше, украинцы составляли 34 тысячи, белорусы - 4,7 тысячи, индийцы - 1,9 тысяч, грузины - 1,3 тысячи.