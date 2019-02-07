Политика Сытник против Луценко: НАБУ завело неожиданное уголовное дело на генпрокурора

2019-02-08 12:15 108

Национальное антикоррупцинное бюро открыло уголовное производство по факту возможной организации незаконного уголовного преследования бывшего первого зама генпрокурора Рената Кузьмина нынешним генпрокурором Юрием Луценко и его заместителем Юрией Столярчуком.

Как сообщают "Українські Новини" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, дело было открыто на основании решения суда, который по жалобе самого Кузьмина обязал НАБУ зарегистрировать уголовное производство по данному факту.

В жалобе Кузьмин отмечал, что черкасский суд признал незаконным его оглашение в розыск и приостановление следствия по его делу.

По его мнению, эти обстоятельства свидетельствуют о политическом и заказном характере уголовного производства против него.

"Таким образом, генпрокурор Луценко, замгенпрокурора Столярчук, прокуроры и следователи Генпрокуратуры, которые в интересах Луценко принимали участие в досудебном расследовании дела, организовали подготовку заведомо незаконного задержания и ареста Кузьмина", - говорится в заявлении Кузьмина.

Уголовное производство по факту возможного незаконного привлечения Кузьмина к ответственности открыто 30 января по ч. 3 ст. 27 (виды соучастников) и ч. 3 ст. 371 (заведомо незаконные задержания, привод или арест) Уголовного кодекса.