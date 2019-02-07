Мир Одно из самых популярных упражнений для пресса оказалось крайне опасным

2019-02-08 21:36 216

Одно из самых распространенных физических упражнений скручивание, которое используют для "качания пресса", оказалось очень травмоопасным. Более трети людей, которые интенсивно используют его для проработки мышц, попадают в итоге в больницу. 

Так, по данным емдиков, скручивание может спровоцировать настолько тяжелые травмы, что пациент вообще на какое-то время утратит способность двигаться.

Связано этом может быть с повреждениями позвоночника и позвоночной области. Чересчур сжатые и напряженные мышцы могут подтянуть поясницу вперед, при этом таз будет вывернут назад. Это и становится причиной болезненных травм.

Медики рекомендуют вместо скручивания использовать планку. Она удерживает позвоночник в естественном положении и является более эффективной.

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