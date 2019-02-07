Политика МИД Украины отреагировал на заявление Волкера о допуске россиян к выборам

2019-02-07 17:28 192

В МИД Украины отреагировали на заявление спецпредставителя Госдепа США по вопросам Украины Курта Волкера о важности допуска наблюдателей из РФ на украинские выборы.

Миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ по наблюдению за президентскими выборами в Украине может быть успешной без наблюдателей из России.

"Украина обеспечит демократичность и соблюдение всех избирательных стандартов в процессе осуществления волеизъявления граждан. Взаимное отсутствие граждан конфликтующих стран на пространстве ОБСЕ никогда не мешала БДИПЧ успешно осуществлять процесс наблюдения за выборами", - заявила Укринформу пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко.

В этом контексте она напомнила, что официальные наблюдатели от Украины не ездили на выборы президента России в 2018 году.

"Уверены, что отсутствие российских наблюдателей на этот раз не помешает БДИПЧ провести качественное наблюдение за выборами", - акцентировала представитель МИД.

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Политика

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