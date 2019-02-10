Мир Эксперты назвали лучшую диету, чтобы похудеть на 6 кг

2019-02-10 12:30 498

Диетологи назвали диету, при которой можно легко и просто похудеть на 6 кг за короткий срок.

Известно, что рыба - очень полезный продукт, обладающий диетическими свойствами. Она содержит витамины A, D, E, железо, фосфор, кальций, магний, цинк, селен.

Диета, основной рацион которой составляют рыба и морепродукты, - одна из самых безопасных и полезных для здоровья. За 10 дней можно сбросить от 3 до 6 килограммов. Обязательным условием является употребление большого количества жидкости - до 1,5 литра в день.

Завтрак: Зеленый чай, 1 или 2 яйца, йогурт или тарелка обезжиренного творога, 1 таблетка аскорбиновой кислоты (витамин С) – через 10 дней можно заменить на какой-нибудь фрукт.

Обед: 250 г рыбы (печеной, вареной или запеченной в фольге без использования жира) или морепродуктов (приготовленных аналогично). На гарнир - листья зеленого салата, сырые или варенные овощи (болгарский перец, огурцы, цукини, брюссельская капуста, брокколи, стручковая фасоль), приправленные по вкусу обезжиренным йогуртом с пряной зеленью или сбрызнутые лимонным соком.

Полдник: Стакан воды или травяного чая, 200 г любой морской рыбы, предпочтительно красной, приготовленной на пару или гриле с минимальным количеством соли и пряностей. В качестве гарнира – овощи, вареные или сырые, яблоко или груша.

Ужин: травяной или зеленый чай, обезжиренный творог, фруктовый салат (фрукты любые, кроме бананов и винограда).