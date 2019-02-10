Мир Эксперты назвали лучшую диету, чтобы похудеть на 6 кг

2019-02-10 12:30 498

 

Диетологи назвали диету, при которой можно легко и просто похудеть на 6 кг за короткий срок.

Известно, что рыба - очень полезный продукт, обладающий диетическими свойствами. Она содержит витамины A, D, E, железо, фосфор, кальций, магний, цинк, селен.

Диета, основной рацион которой составляют рыба и морепродукты, - одна из самых безопасных и полезных для здоровья. За 10 дней можно сбросить от 3 до 6 килограммов. Обязательным условием является употребление большого количества жидкости - до 1,5 литра в день.

Завтрак: Зеленый чай, 1 или 2 яйца, йогурт или тарелка обезжиренного творога, 1 таблетка аскорбиновой кислоты (витамин С) – через 10 дней можно заменить на какой-нибудь фрукт.

Обед: 250 г рыбы (печеной, вареной или запеченной в фольге без использования жира) или морепродуктов (приготовленных аналогично). На гарнир - листья зеленого салата, сырые или варенные овощи (болгарский перец, огурцы, цукини, брюссельская капуста, брокколи, стручковая фасоль), приправленные по вкусу обезжиренным йогуртом с пряной зеленью или сбрызнутые лимонным соком.

Полдник: Стакан воды или травяного чая, 200 г любой морской рыбы, предпочтительно красной, приготовленной на пару или гриле с минимальным количеством соли и пряностей. В качестве гарнира – овощи, вареные или сырые, яблоко или груша.

Ужин: травяной или зеленый чай, обезжиренный творог, фруктовый салат (фрукты любые, кроме бананов и винограда).

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Кто вышел в финал Нацотбора на Евровидение от Украины. Имена победителей

2019-02-10 14:00 366

Врачи назвали пять фактов, говорящих об алкогольной зависимости

2019-02-10 13:30 231

Эксперты назвали главные ошибки при зарядке смартфонов

2019-02-09 14:30 933

Запрет наблюдателей из РФ: Парубий подписал закон

2019-02-09 12:00 705

Еще новости в разделе "Мир"

Что больше всего раздражает пассажиров в самолете

2019-02-10 15:00 339

Врачи назвали пять фактов, говорящих об алкогольной зависимости

2019-02-10 13:30 231

В Вашингтоне из-за сильного снегопада обесточены 50 тыс. домов

2019-02-10 13:00 300

Эксперты назвали лучшую диету, чтобы похудеть на 6 кг

2019-02-10 12:30 498
Все статьи раздела "Мир"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

Что больше всего раздражает пассажиров в самолете 2019-02-10 15:00 339
Врачи назвали пять фактов, говорящих об алкогольной зависимости 2019-02-10 13:30 231
В Вашингтоне из-за сильного снегопада обесточены 50 тыс. домов 2019-02-10 13:00 300
Эксперты назвали лучшую диету, чтобы похудеть на 6 кг 2019-02-10 12:30 498

Лента

15:00 Что больше всего раздражает пассажиров в самолете
14:30 Стало известно, сколько мужчин в Украине получают помощь при рождении ребенка
14:00 Кто вышел в финал Нацотбора на Евровидение от Украины. Имена победителей
13:30 Врачи назвали пять фактов, говорящих об алкогольной зависимости
13:00 В Вашингтоне из-за сильного снегопада обесточены 50 тыс. домов
12:30 Эксперты назвали лучшую диету, чтобы похудеть на 6 кг
12:00 России нельзя отдавать море вблизи Крыма: генерал США указал на опасный момент
11:30 Приватбанк сделал важное предупреждение для своих клиентов
фото + видео 11:00 Радикалы из салютных установок обстреляли дом Авакова
10:30 За три дня почти 100 украинцев не пустили в РФ