Украина Кто вышел в финал Нацотбора на Евровидение от Украины. Имена победителей

2019-02-10 14:00 366

Вчера, 9 февраля, состоялся первый полуфинал национального отбора на Евровидение. В отборе участвовали, Yuko, Maruv, Letay, Вера Кекелия, Brunettes Shoot Blondes, ЦеШо, Bahroma, The Hypnotunez.

Половину результата определяли судьи, а половину - зрительское голосование. В жюри национального отбора - Андрей Данилко, Джамала и Евгений Филатов.

По итогу первого полуфинала определились имена трех финалистов. Это Maruv, Brunettes Shoot Blonds и Yuko. Результаты голосования судей и зрителей были очень похожи. При этом Yuko жюри оценило выше всего, но зрители на певрое место поставили провокационное выступление Maruv.

Украина выбирает исполнителя, который в этом году представит ее на музыкальном конкурсе в Тель-Авиве. Всего за право выступить на конкурсе вызвались побороться 16 участников. После каждого полуфинала остается по трое конкурсантов, а в решающем украинском финале, 23 февраля, встретятся шесть желающих отправиться на Евровидение.