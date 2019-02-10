Украина Приватбанк сделал важное предупреждение для своих клиентов

2019-02-10 11:30 462

 

Представители Приватбанка посоветовали клиентам быть осторожнее при отправке денежных средств на другие счета.

В случае ошибочной отправки денег не на тот счет, который был нужен, банк будет бессилен, и не сможет вернуть деньги. Придется обратиться в полицию с соответствующим заявлением, пишет Газета.юа

Некоторые украинцы уже столкнулись с этой проблемой. На официальном сайте Минфина появляются комментарии и жалобы о том, что Приватбанк никак не помогает и не содействует в возврате денежных средств после ошибочной отправки.

В официальном комментарии представители Приватбанка извинились за то, что никак не могут помочь клиенту и предложили обратиться в полицию.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Кабмин принял важное решение касательно доставки пенсий

2019-02-06 18:30 2451

Лукашенко сделал маневр на границе Беларуси

2019-02-05 14:00 1221

Синоптики сделали прогноз о погоде в Украине на выходных

2019-02-02 12:00 1308

Украинцы в панике: ПриватБанк заявил об обновлении системы

2019-01-27 14:00 9960

Еще новости в разделе "Украина"

Стало известно, сколько мужчин в Украине получают помощь при рождении ребенка

2019-02-10 14:30 240

Кто вышел в финал Нацотбора на Евровидение от Украины. Имена победителей

2019-02-10 14:00 366

Приватбанк сделал важное предупреждение для своих клиентов

2019-02-10 11:30 462

За три дня почти 100 украинцев не пустили в РФ

2019-02-10 10:30 336
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Стало известно, сколько мужчин в Украине получают помощь при рождении ребенка 2019-02-10 14:30 240
Кто вышел в финал Нацотбора на Евровидение от Украины. Имена победителей 2019-02-10 14:00 366
Приватбанк сделал важное предупреждение для своих клиентов 2019-02-10 11:30 462
За три дня почти 100 украинцев не пустили в РФ 2019-02-10 10:30 336

Лента

15:00 Что больше всего раздражает пассажиров в самолете
14:30 Стало известно, сколько мужчин в Украине получают помощь при рождении ребенка
14:00 Кто вышел в финал Нацотбора на Евровидение от Украины. Имена победителей
13:30 Врачи назвали пять фактов, говорящих об алкогольной зависимости
13:00 В Вашингтоне из-за сильного снегопада обесточены 50 тыс. домов
12:30 Эксперты назвали лучшую диету, чтобы похудеть на 6 кг
12:00 России нельзя отдавать море вблизи Крыма: генерал США указал на опасный момент
11:30 Приватбанк сделал важное предупреждение для своих клиентов
фото + видео 11:00 Радикалы из салютных установок обстреляли дом Авакова
10:30 За три дня почти 100 украинцев не пустили в РФ