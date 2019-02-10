Украина Приватбанк сделал важное предупреждение для своих клиентов

2019-02-10 11:30 462

Представители Приватбанка посоветовали клиентам быть осторожнее при отправке денежных средств на другие счета.

В случае ошибочной отправки денег не на тот счет, который был нужен, банк будет бессилен, и не сможет вернуть деньги. Придется обратиться в полицию с соответствующим заявлением, пишет Газета.юа

Некоторые украинцы уже столкнулись с этой проблемой. На официальном сайте Минфина появляются комментарии и жалобы о том, что Приватбанк никак не помогает и не содействует в возврате денежных средств после ошибочной отправки.

В официальном комментарии представители Приватбанка извинились за то, что никак не могут помочь клиенту и предложили обратиться в полицию.