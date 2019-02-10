Украина Стало известно, сколько мужчин в Украине получают помощь при рождении ребенка

2019-02-10 14:30 240

Более 15 тысяч мужчин получают помощь в Украине при рождении ребенка, сообщили агентству УНН в пресс-службе Министерства социальной политики.

"По данным центрального хранилища социальной помощи Минсоцполитики по состоянию на 01.01. 2019 количество родителей (мужчин), которые получают помощь при рождении ребенка, составляет 15 170 человек", – рассказали в Министерстве.

Право на получение денежного пособия при рождении ребенка в Украине имеет один из родителей или опекун, который проживает с ребенком.

Сумма выплат не зависит от количества детей в семье и составляет 41 280 гривен. Денежные выплаты производятся одноразово в сумме 10 320 гривен, а остальная часть средств выплачивается равными частями на протяжении последующих 36 месяцев – по 860 гривен в месяц.

Напомним, с сентября 2018 года правительство Украины внедрило еще один вид социальной поддержки родителей – "пакет малыша", который формировался на основе опроса молодых мам. По словам министра социальной политики Андрея Ревы, список необходимых вещей будет расширен с февраля 2019 года.