Политика США и ЕС определились на счет санкций за Азов

2019-02-13 17:30 327

Ограничения могут быть введены в ближайшие два месяца против причастных к захвату украинских моряков.

США и ЕС почти завершили процесс согласования пакета новых санкций против России, которые будут введены из-за захвата украинских кораблей в Керченском проливе. Об этом пишет Корреспондент со ссылкой на газету Financial Times и дипломатические источники.

"Западные страны приблизились к согласованию ряда новых санкций против РФ в скоординированных усилиях, направленных на наказание Москвы за ее агрессию против Украины в Азовском море", - говорится в статье.

По информации газеты, ограничения могут быть введены в ближайшие два месяца против компаний и физических лиц, связанных с нападением на украинские корабли и захватом их экипажей.

Отмечается, что 18 февраля главы дипломатических ведомств стран ЕС должны будут обсудить вопрос о введении новых санкций.

Как сообщалось, глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что Евросоюз должен наказать Украину, а не Россию за инцидент в Керченском проливе.

Напомним, 25 ноября российский спецназ захватил два украинских катера Бердянск и Никополь и буксир Яны Капу на подходе к Керченскому проливу. 24 украинских моряка были арестованы по обвинению в "незаконном пересечении границы РФ", трое из них получили ранения. Вскоре захваченные моряки заявили следствию, что являются военнопленными.