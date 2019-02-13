Политика Мангер сделал громкое заявление по убийству Гандзюк

2019-02-13 18:00 549

Подозреваемый Владислав Мангер считает, что целью убийства Гандзюк была дискредитация полиции Херсонской области

Отстраненный от должности председателя Херсонского облсовета Владислав Мангер, которого подозревают в заказе убийства местной общественной активистки Екатерины Гандзюк, заявил, что заказчиком ее убийства заказал генерал СБУ Даниил Доценко. Такое заявление он сделал в судебном заседании.

"Я считаю что Доценко организовал нападение на Гандзюк с целью дискредитации полиции Херсонской области. А когда стало ясно, что нападение имеет тяжелые последствия, было принято решение о ее физическом уничтожении", - сказал он.

Мангер также заявил, что опасается за свою жизнь и предупредил, что совершать самоубийство не планирует.

31 июля 2018 года неизвестный плеснул серной кислотой в лицо советнице мэра Херсона, общественной активистке Екатерине Гандзюк. 4 ноября она умерла. Этот уголовный процесс стал самым резонансным в Украине во второй половине 2018 года и начале 2019-го.

Родные и друзья Гандзюк заявили, что главный подозреваемый в организации убийства Алексей Левин (по данным СМИ, является криминальным авторитетом по кличке "Москал") якобы сотрудничал с главой облсовета Владиславом Мангером. Последний это опровергает. Помимо Мангера они считают, что среди подозреваемых - глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев и его зам Евгений Рищук. Они также отрицают подобную связь. Ее не видят также и в ГПУ.