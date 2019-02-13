Политика В Кабмине придумали, как вернуть Супрун на работу

2019-02-13 21:00 348

Кабинет министров направит в суд жалобу для разблокирования работы Министерства здравоохранения. Об этом на брифинге в среду, 13 февраля, сообщил вице-премьер-министр Геннадий Зубко, отвечая на вопрос журналистов, обсуждался ли на заседании правительства вопрос отстранения Ульяны Супрун от исполнения обязанностей и. о. главы Минздрава.

"Сегодня правительство приняло решение о том, чтобы направить жалобу в суд и таким образом разблокировать работу Минздрава", – сказал Зубко, отметив, что пока есть только протокольное поручение подготовить жалобу, и она будет опубликована в четверг, 14 февраля.

Правительство обратится в Высший совет правосудия с жалобой на дисциплинарный проступок судьи Окружного административного суда Киева Сергея Каракашьяна. Кабмин поручил подписать соответствующую жалобу министру Александру Саенко.

Напомним, 5 февраля Окружной админсуд Киева запретил Супрун совершать любые действия, направленные на реализацию полномочий главы Минздрава. Такое решение принято по иску народного депутата от "Радикальной партии" Игоря Мосийчука, одним из аргументов которого было американское гражданство Супрун.