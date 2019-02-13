Жители Киева знают, что показания счетчиков холодной и горячей воды принимаются коммунальными службами с 1 по 10 число каждого месяца. Однако теперь сроки подачи увеличились.

Так, передача показаний счетчиков теперь возможна с 5 числа и до конца месяца. Не принимаются показания только с 1 и по 4 число. Так как в этот период производят обновление баз и формирования новых платежек, сообщили в пресс-службе "Киевводоканала".

Показания счетчика холодной воды необходимы для формирования платежей за централизованное холодное водоснабжение и водоотвод, счетчика горячей воды - для формирования платежей за отвод горячей воды. Своевременная и корректная передача счетчиков позволяет платить только за фактические объемы воды.

Важно помнить, что показатели нужно передавать даже тогда, когда вы не пользуетесь холодной или горячей водой. В "Киевводоканале" напоминают, что они не имеют сведений о том, пользуетесь ли вы услугой централизованного горячего водоснабжения. Поэтому единственный способ избежать лишних начислений - вовремя передать показатели, которые не изменились с прошлого периода, то есть "нули".