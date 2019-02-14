Украина Киевляне получат январские платежки за отопление уже по новым тарифам

2019-02-15 09:14 228

Киевтеплоэнерго опубликовало новые тарифы на отопление, которые вступили в силу после повышения цен на газ.

Так, жители столицы в ближайшее время уже получат платежки с новыми тарифами за январь. Для потребителей со счетчиками они составят 1654 гривны за 1 Гкал, для потребителей без счетчиков - 38,50 гривен за квадратный метр отапливаемой площади на время отопительного сезона.

Напомним, повышенные тарифы утверждены Распоряжением КГГА от 22 декабря 2018 № 2340 Об установлении тарифов на тепловую энергию, производство тепловой энергии, транспортировка тепловой энергии, поставки тепловой энергии, услуги по централизованному отоплению и централизованному снабжению горячей воды коммунальному предприятию исполнительного органа Киевсовета (Киевская городская государственная администрация ) Киевтеплоэнерго.

"Тарифы КП Киевтеплоэнерго на отпуск электрической и производство тепловой энергии на ТЭЦ на 2019 год утверждены постановлением НКРЭКУ от 10 декабря 2018 года Об установлении тарифов на отпуск электрической энергии и производство тепловой энергии КП ВО Киевсовета (КГГА) Киевтеплоэнерго (ТЭЦ -5 и ТЭЦ-6)", - добавили на предприятии.

Напомним, с января тариф Киевтеплоэнерго на производство тепла для жителей Киева вырос на 22,7%. Для религиозных организаций тариф повышен на 105,8%. Однако для бюджетных организаций тариф снижен на 17,1%

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