Политика Админсуд Киева отменил свое решение об отстранении Супрун от должности

2019-02-14 14:16 243

Судья Окружного админсуда Киева Сергей Каракашьян восстановил Ульяну Супрун в должности исполняющей обязанности министра здравоохранения.

Соответствующее решение по ходатайству Кабмина он объявил сегодня, 14 февраля.

"Суд постановил в удовлетворении ходатайств представителей Кабинета министров и Ульяны Супрун об отмене мер обеспечения иска отказать. Отменить по собственной инициативе меры обеспечения административного иска принятые определением Окружного административного суда 5 февраля 2019 года", — сказал судья.

Напомним, 5 февраля суд запретил Ульяне Супрун совершать любые действия, направленные на реализацию полномочий министра здравоохранения Украины. Решение было принято по итогам рассмотрения иска нардепа от Радикальной партии Игоря Мосийчука.

После этого Кабмин 13 февраля принял распоряжение, которое позволяет Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины, в частности, подписывать документы по распределению лекарств и вакцин.

Четыре дня судья по делу Супрун не выходил из совещательной комнаты. В суде это объяснили тем, что у судьи большой объем материалов.

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