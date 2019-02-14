Политика Один из фигурантов дела Гандзюк скрывается в Доминикане, - прокурор

2019-02-14 17:00 141

Левин скрывается от правоохранительных органов у мужчины по имени Денис Пащенко

Прокурор Виктория Коваль заявила, что фигурант дела убийства Екатерины Гандзюк Алексей Левин скрывается в Доминиканской Республике. Об этом она заявила в Шевченковском райсуде столицы во время избрания меры пресечения председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, который подозревается в заказе убийства Гандзюк, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Прокурор добавила, что Левин скрывается от правоохранительных органов у мужчины на имя Денис Пащенко.

"Действительно, в протоколе допроса свидетеля Власова указано, что Левин в настоящее время находится в Доминиканской Республике", - сказала она.

Напомним, в Киеве продолжается суд над Владиславом Мангером, которого подозревают в организации убийства Екатерины Гандзюк. Сам Мангер заявляет, что убийство активистки организовал генерал Службы безопасности Украины Даниил Доценко. Но, в СБУ опровергают заявление Мангера и говорят, что виновный председатель Херсонского облсовета.

Отметим, что 7 августа 2018 года были задержаны двое граждан Украины, которые по версии следствия являются соучастниками организации покушения - Владимир Васянович и Сергей Торбин. Прокурор отметил, что на них как соучастников покушения на Гандзюк указывают показания других участников дела - Горбунова и Вишневского.

РБК-Украина писало, что в деле по расследованию убийства советника главы Херсонского городского совета, активистки Екатерины Гандзюк подозреваемый Алексей Левин признался, что встречался с подозреваемыми Игорем Павловским и Сергеем Торбиным, которые сейчас находятся под стражей.

До этого генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что в расследовании убийства Екатерины Гандзюк объявили подозрение еще одному фигуранту дела. По словам Луценко, фамилия нового подозреваемого - Левин. Он ранее уже был судим. Левина судили вместе с отцом, отец получил пожизненный срок, а сын - 15 лет. Тогда Левина обвиняли в организации убийств и разбойных нападений на водителей в Херсонской области.

Напомним, 31 июля 2018 года, в Херсоне утром неизвестный облил кислотой управляющую делами исполкома городского совета и общественную деятельницу Херсона Екатерину Гандзюк. Гандзюк госпитализировали. Через месяц общественная активистка умерла в результате совокупности недостаточности функциональных систем организма, развившейся в результате обширных химических ожогов тела.