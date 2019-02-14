Политика Климкин ответил на решение Москвы отправить наблюдателей на украинские выборы

2019-02-14 17:15 141

 

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что у российских наблюдателей нет шансов понаблюдать за украинскими выборами. Об этом он написал в Twitter.

"Кто-то никак не успокоится относительно российских наблюдателей на президентских выборах в Украине. У марсиан больше шансов понаблюдать за украинскими выборами. Если, конечно, успеют пройти все процедуры и присоединиться к ОБСЕ. Но они точно лучше будут придерживаться ее основных принципов", – написал министр.

Ранее стало известно, что Россия намерена отправить на выборы в Украину своих наблюдателей в составе краткосрочной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ).

Отметим, что краткосрочные наблюдатели миссий БДИПЧ осуществляют мониторинг непосредственно в день голосования. Члены долгосрочного компонента отслеживают весь ход избирательного процесса до, во время и после выборов.

Напомним, 7 февраля Верховная Рада приняла закон о недопуске российских наблюдателей на выборы в Украине. Депутаты внесли изменения в избирательное законодательство и теперь запрещено россиянам наблюдать за украинским президентскими выборами.

Позже в Москве заявили, что российских наблюдателей на выборах не будет. В Министерстве иностранных дел РФ аргументировали такое решение соображениями безопасности их представителей.

В то же время в ОБСЕ приняли окончательное решение по наблюдателям из РФ на выборах в Украине. Как заявлял пресс-секретарь БДИПЧ Томас Раймер, организация не будет привлекать представителей России для наблюдения за президентскими выборами в Украине, так как украинская сторона отказывается их аккредитовать.

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