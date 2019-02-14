Политика В суде объяснили, почему изменили свое решение по Супрун

2019-02-14 18:00 66

 

Постановление Окружного административного суда Киева, рассматривавшееся в четверг, 14 февраля, по содержанию полностью соответствует распоряжению Кабинета министров от 13 февраля о полномочиях и. о. министра здравоохранения Ульяны Супрун. Соответстующее заявление сделал судья-спикер суда Киева Богдан Санин.

"Суд отменил меры обеспечения, которые он сам же устанавливал. Отменил исключительно самостоятельно, со своей позиции. Сам решил это сделать. Те доводы, которые отмечал Кабинет министров и Супрун, суд проанализировал и отклонил самостоятельно. Иными словами, суд сказал: "Я это отменяю, потому что вчера было принято соответствующее распоряжение Кабмина", - заявил Санин.

При этом он подчеркнул: "Распоряжение Кабмина, как и решение суда, запрещает участие Супрун в заседании Кабмина и определение стратегического курса Минздрава. Фактически Кабмин сделал тоже самое, что и суд. Поэтому нет смысла, поскольку Кабмин все урегулировал. Содержание решения суда фактически дублируется Кабмином".

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