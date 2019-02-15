Политика Диктатор Мадуро проговорился о тайных переговорах с руководством США

2019-02-15 15:46 252

Диктатор Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что его министр иностранных дел Хорхе Арреаса недавно провел секретные переговоры с спецпредставителем Госдепартамента США по Венесуэле Элиоттом Абрамсом.

По его словам, две встречи проходили в Нью-Йорке и продолжались несколько часов. Арреаса, находясь в Нью-Йорке, пригласил Абрамса приехать в Венесуэлу в частном порядке, публично или тайно.

По данным источников СМИ, встречи состоялись 26 января и 11 февраля. Абрамс настаивал на том, что США будут продолжать добиваться отставки Мадуро, даже если военные Венесуэлы продолжат его поддерживать.

Высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что официальные лица США готовы встретиться с "бывшими должностными лицами Венесуэлы, включая самого Мадуро, чтобы обсудить планы по его уходу с поста президента".

Напомним, 23 января в Венесуэле начались крупные антиправительственные акции. Спикер парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом. Его поддержали США и ряд других стран региона и мира. 31 января Европарламент признал Гуайдо законным временным президентом Венесуэлы. В ответ Мадуро разорвал дипломатические отношения с США, обвинив Вашингтон в попытке госпереворота. Поддержку Мадуро выразили Россия, Мексика, Боливия, Куба и Китай.