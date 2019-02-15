Украина фото Украина за 18 млн избавилась от арестованного за долги российского Boeing 737

2019-02-15 14:45 270

Украина продала арестованный в Киеве российский Boeing B 737/524 почти за 18 млн гривен.

"Самолет купили на третьих торгах с уценкой. Он полностью пригоден к полетам после небольшого техосмотра. Думаю, новый владелец будет более чем доволен.

Это уже четвертый самолет в истории СЕТАМ, который мы продали, но именно он является самым большим и самым дорогим", – рассказал гендиректор госпредприятия СЕТАМ Виктор Вишнев.

Напомним, Boeing прилетел из Москвы еще в 2015 году, но остался в Украине из-за долгов российской компании Трансаэро за обслуживание самолетов и стоянку перед Международным аэропортом Киев им. Игоря Сикорского.

В сентябре 2015 компания Трансаэро была включена в список санкций Украине. Они предусматривают блокирование активов и остановки выполнения экономических и финансовых обязательств, а также "ограничения, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок через территорию Украины".