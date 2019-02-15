Украина Брата Зайцевой лишили прав за пьяное вождение

2019-02-16 13:00 534

 

Дзержинский районный суд Харькова привлек брата Елены Зайцевой Василия за вождение в нетрезвом состоянии к административной ответственности. Об этом сообщается на странице сообщества Police Control Ukraine в Facebook.

С Василия Зайцева взыскали штраф в размере 10 тысяч гривен и лишили прав.

"Во время общения с водителем инспекторы обнаружили у мужчины признаки алкогольного опьянения. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения в установленном законом порядке Зайцев отказался в присутствии двух свидетелей", - говорится в сообщении.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Что делать с евробляхами после завершения льготной растаможки

2019-01-29 20:30 954

Лукашенко отказался называть РФ братским государством

2018-12-25 22:00 1506

Глава Wizz Air встретился с Порошенко - открывает дочернюю компанию в Украине

2018-11-23 13:15 1380

Президент Порошенко впервые официально обратился к украинцам, живущим на оккупированном Донбассе

2018-11-11 10:00 60402

Еще новости в разделе "Украина"

В Минфине раскрыли данные о самых высоких и минимальных пенсиях

2019-02-16 15:00 780

Кабмин решил "прикрыть" схему с трудоустройством ФЛП: в чем суть

2019-02-16 14:00 525

Брата Зайцевой лишили прав за пьяное вождение

2019-02-16 13:00 534

Эксперт рассказал, почему доллар пошел в рост

2019-02-16 12:00 588
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

В Минфине раскрыли данные о самых высоких и минимальных пенсиях 2019-02-16 15:00 780
Кабмин решил "прикрыть" схему с трудоустройством ФЛП: в чем суть 2019-02-16 14:00 525
Брата Зайцевой лишили прав за пьяное вождение 2019-02-16 13:00 534
Эксперт рассказал, почему доллар пошел в рост 2019-02-16 12:00 588

Лента

15:00 В Минфине раскрыли данные о самых высоких и минимальных пенсиях
14:52 Политолог: почему Медведчук против Новинского
14:30 Ломаченко назвал условие завершения карьеры
14:00 Кабмин решил "прикрыть" схему с трудоустройством ФЛП: в чем суть
13:30 Трамп решился: в США заявили о введении чрезвычайного положения
13:00 Брата Зайцевой лишили прав за пьяное вождение
12:30 Более ста украинцев задержали в аэропорту Израиля - что произошло
12:00 Эксперт рассказал, почему доллар пошел в рост
11:30 Еще одна страна ввела безвизовый режим для украинцев
11:00 Генсек НАТО лично просил главу МИД РФ освободить украинских моряков