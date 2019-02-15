Украина Брата Зайцевой лишили прав за пьяное вождение

2019-02-16 13:00 534

Дзержинский районный суд Харькова привлек брата Елены Зайцевой Василия за вождение в нетрезвом состоянии к административной ответственности. Об этом сообщается на странице сообщества Police Control Ukraine в Facebook.

С Василия Зайцева взыскали штраф в размере 10 тысяч гривен и лишили прав.

"Во время общения с водителем инспекторы обнаружили у мужчины признаки алкогольного опьянения. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения в установленном законом порядке Зайцев отказался в присутствии двух свидетелей", - говорится в сообщении.