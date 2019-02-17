Политика Путин и Макрон по телефону обсудили Украину

2019-02-17 13:00 315

 

Президенты России и Франции провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию в Украине и Сирии.

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров обсудили Украину. Об этом в субботу, 16 февраля, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу президента Франции.

Отмечается, что президенты обсуждали украинский вопрос. Подробностей пока нет.

Путин и Макрон также говорили о ситуации в Сирии, о переговорах с Ираном и Турцией в контексте сирийского вопроса.

Ранее президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил сотрудничество в Сирии.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Меркель: Я на стороне Порошенко, но Россия - партнер Евросоюза

2019-02-17 14:30 291

Украинцам усложнили въезд в Европу: потребуется спецразрешение каждому

2019-02-17 13:30 597

Весна ворвалась: теплый прогноз по Украине

2019-02-17 12:00 399

Трамп решился: в США заявили о введении чрезвычайного положения

2019-02-16 13:30 834

Еще новости в разделе "Политика"

Меркель: Я на стороне Порошенко, но Россия - партнер Евросоюза

2019-02-17 14:30 291

Путин и Макрон по телефону обсудили Украину

2019-02-17 13:00 315

Генсек НАТО лично просил главу МИД РФ освободить украинских моряков

2019-02-16 11:00 672

Мангера выпустили из СИЗО под залог

2019-02-16 10:00 477
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Меркель: Я на стороне Порошенко, но Россия - партнер Евросоюза 2019-02-17 14:30 291
Путин и Макрон по телефону обсудили Украину 2019-02-17 13:00 315
Генсек НАТО лично просил главу МИД РФ освободить украинских моряков 2019-02-16 11:00 672
Мангера выпустили из СИЗО под залог 2019-02-16 10:00 477

Лента

15:00 Стало известно, на сколько вырастут пенсии перед выборами
14:47 Политолог: причина нападок Медведчука на Новинского ревность и зависть
14:30 Меркель: Я на стороне Порошенко, но Россия - партнер Евросоюза
14:00 Корабль-невидимка вошел в состав Военно-морских сил США
13:30 Украинцам усложнили въезд в Европу: потребуется спецразрешение каждому
13:00 Путин и Макрон по телефону обсудили Украину
12:30 Украинцев ждут три магнитные бури на следующей неделе
12:00 Весна ворвалась: теплый прогноз по Украине
11:30 Украинцев обманывают при покупке автомобилей
11:00 Наследство в Украине облагают специальным налогом: раскрыты подробности