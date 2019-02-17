Украина Украинцев обманывают при покупке автомобилей

2019-02-17 11:30 411

Правительство решило защитить украинцев от действий специализированных финансовых компаний, предлагающих купить автомобиль в складчину (совместно - ред.), пишет UBR.ua.

Проблему предлагают решить радикально - убрать из украинского законодательство такую финансовую услугу, как групповые покупки.

Соответствующий законопроект №10057 согласовал Кабинет министров Украины.

В чем суть?

Схема групповой покупки сейчас не слишком популярна в Украине - бум ее пришелся на начало 2010-х, - однако по сей день находятся сотни украинцев, которые покупаются на возможность стать владельцем новенького авто "здесь и сейчас".

Для них ушлые финансисты и придумали групповые покупки. Компания-администратор собирает с людей регулярные взносы и приобретает авто, которое случайным образом разыгрывается среди пайщиков. Владелец не освобождается от обязательств продолжать вносить платежи весь срок действия договора.

Что, в теории, гарантирует, что каждый из участников схемы рано или поздно получит свое авто.

На деле очень часто договора расторгаются досрочно, а сама схема очень похожа на финансовую пирамиду. К тому же финкомпании-администраторы часто злоупотребляют низкой финансовой грамотностью людей.

Обманывают повсеместно

С января 2017-го по сентябрь 2018 года такие компании заключили с клиентами порядка 2,8 тыс. договоров, из которых 1800 было расторгнуто по инициативе потребителя - большинство из них сообразили, что шансы получить машину ничтожны.

Однако получить свои взносы обратно удалось немногим. Зачастую компании-администраторы возвращают деньги не ранее, чем через 2 года и далеко не в полном объеме - отдают всего около 40%.