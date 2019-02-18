Политика В ОБСЕ посоветовали допустить наблюдателей из РФ к выборам в Украине

2019-02-18 15:13 216

Глава МИД Словакии Мирослав Лайчак во время встречи в Брюсселе с главой украинского МИД Павлом Климкиным заявил, что отказ в допуске российских наблюдателей на выборы противоречит принципам ОБСЕ.

"Председатель ОБСЕ и глава МИД Словакии Мирослав Лайчак накануне заседания Совета министров иностранных дел ЕС встретился в Брюсселе со своим украинским коллегой Павлом Климкиным. Оба дипломата обсудили актуальное развитие ситуации в Украине и по соседству с нею с акцентом на приближающиеся мартовские выборы президента", - сообщил пресс-секретарь МИД Словакии Борис Гандел.

По его словам, Лайчак вновь заявил Климкину, что волевое решение официального Киева исключить граждан России из числа наблюдателей на президентских выборах не совсем отвечает принципам и обязательствам государств-участников ОБСЕ и попросил своего украинского партнера, пересмотреть данное решение.

Главы МИД Словакии и Украины также дискутировали о конкретных мерах для улучшения условий жизни гражданского населения по обе стороны линии соприкосновения на Донбассе, что является одной из ожидаемых тем переговоров во время предстоящего 19 февраля визита Лайчака в Москву, добавил Гандел.

Напомним, 7 февраля Верховная Рада запретила россиянам быть наблюдателями на выборах в Украине.