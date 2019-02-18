Политика Политзаключенного Балуха изолировали от всех в СИЗО Симферополя

2019-02-18 10:13 51

Российские силовики продолжают нарушать основные права человека в аннексированном Крыму. Так, в СИЗО Симферополя у Натальи Балух не приняли передачу для украинского политзаключенного Владимира Балуха.

Как сообщила Наталья "Крымской правозащитной группе", отказ принять посылку сотрудники СИЗО пояснили тем, что якобы документы на Балуха до сих пор не распечатаны.

"За три рабочих дня, ответственным за прием передач не прислали необходимые документы", — пояснила Наталья Балух.

Напомним, ранее Балуха против его воли этапировали из Керченской колонии в СИЗО Симферополя.

Задержали Балуха еще в декабре 2016 года. В его доме якобы нашли 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Сам Балух и его защитники утверждают, что его наказывают за проукраинскую позицию – во дворе его дома был флаг Украины.

19 марта 2018 года политзаключенный объявил бессрочную голодовку, но приостановил ее на время этапирования. По словам адвоката Дмитрия Динзе, у Балуха после более 200 дней отказа от еды есть подозрение на язву или панкреатит.

Ранее подконтрольный РФ Верховный суд Крыма смягчил приговор украинцу, приговорив его к 4 годам и 11 месяцам колонии и штрафу.

18 октября 2018 года Владимира Балуха этапировали в Керченскую колонию. В ноябре прошлого года сторона защиты политзаключенного подала прошение о его условно-досрочном освобождении, однако 25 января суд в аннексированном Крыму отказал в условно-досрочном освобождении активиста.

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