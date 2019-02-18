Политика Укрзализныця снова готовится серьезно повысить цены

2019-02-18 19:00 345

"Укрзализныця" намерена в ближайшее время провести масштабное повышение цен на свои услуги. 15 февраля Министерство инфраструктуры на своем веб-сайте обнародовало проект приказа, который взвинтит грузовые железнодорожные коэффициенты на 14,2%. То есть на уровень индекса цен производителей промышленной продукции, зафиксированный Госстатом в 2018 году, сообщил UBR.ua.

Чиновники утверждают, что без этой индексации, железнодорожного монополиста ожидают убытки и деградация инфраструктуры. Бизнес же предупреждает о неизбежном росте цен на все без исключения продукты и жалуется на негодную работу "Укрзализныци". В пояснительной записке к проекту приказа отмечается, что индексация тарифов позволит транспортному монополисту заработать в 2019 году дополнительно 6,3 млрд грн. И все эти средства, заверяют чиновники, будут направлены на экстренное латание транспортной инфраструктуры:

Реконструкцию 260 км железной дороги.

110 комплектов стрелочных переводов.

Модернизацию 78 локомотивов.

Капитальный ремонт 13 локомотивов.

Капремонт 146,8 км железной дороги.

Модернизацию контактной сети, тяговых подстанций, объектов сигнализации, централизации, блокирования и т. д.

Эксперты подчеркивают, что повышение тарифов действительно назрело, однако заявленной суммы сверхдоходов явно не хватит на устранение даже самых насущных транспортных проблем.

"Такая практика повышения тарифов есть, хотя она и имеет нерегулярный характер. Обычно "Укрзализныця" подает свои предложения о поднятии тарифов, а бизнес сопротивляется, и между ними постоянно идут торги, на сколько поднимать расценки. Сейчас сошлись на практике повышать на уровень индекса инфляции промпроизводителей. УЗ, конечно, нуждается средствах, в прошлом году, например, действительно был сильный дефицит локомотивов в связи с их изношенностью. Но я не уверен, что этих поступлений хватит на решение всех потребностей. Но частично какие-то наболевшие вопросы будут решены", - прокомментировал UBR.ua консультант Центра транспортных стратегий Андрей Исаев. В Европейской бизнес ассоциации в свою очередь обращают внимание, что подобные инициативы Мининфраструктуры не сопровождаются качественным улучшением сервиса.

"Укрзализныця" также является участником Европейской бизнес ассоциации. Мы понимаем, что поднятие тарифов на грузовые ж/д перевозки - вопрос объективный и неизбежный, но мы не видим качественной борьбы с коррупцией внутри системы. Бизнесу сложно принимать постоянно растущие тарифы от "Укрзализницы", многие жалуются, что пропадают грузы. Локомотивов действительно не хватает, тогда почему бы не впустить частную тягу, что уже не раз предлагали? В ответ на рост тарифов бизнесу придется либо повышать цены на свою продукцию, либо терять прибыль", - считает исполнительный директор Европейской бизнес ассоциации Анна Деревянко.