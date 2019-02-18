Политика Удар по Путину: в ЕС приняли новые санкции против России

2019-02-18 20:00 306

Совет министров ЕС 18 февраля одобрил новый пакет санкций против РФ за ее агрессию против Украины на Азове. В результате Евросоюз (с учетом ранее принятых мер) ввел сразу три санкционных пакета против Кремля.

Об этом во время брифинга сообщил заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев. "Наше участие в конференции совпала с тем, что Европейский союз готовился к заседанию Совета министров ЕС, которое состоялось сегодня. Принципиально важно, что Евросоюз наконец после некоторой паузы принял важное решение о новом, азовском пакете санкций", – сообщил Елисеев.

По словам Елисеева, в результате ЕС разработал три пакета санкций против России: за агрессию на Донбассе, в Крыму и на Азове. Ранее брюссельский журналист Рикард Йозвяк сообщил, что в ЕС активно обсуждают новые меры против РФ. "Дипломаты ЕС сегодня все еще обсуждают возможности включения большего количества россиян в санкционный список в связи с событиями в Азовском море", – пояснил он.

Перечень россиян, которые попали в расширенный санкционный список, на данный момент не опубликован. Однако, уже известно, что окончательное решение утвердят в ближайшие две недели. Как сообщают источники, речь идет о расширении "черного списка" ЕС на 8 человек. Те, кто попадает в эти списки, не могут иметь счета в Европейском союзе, посещать страны ЕС и вести бизнес на их территории.

Также против России до конца июля 2019-го (решение могут продлить) действуют такие ограничение против Кремля:

- ограничение доступа к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС для 5 основных государственных финансовых институтов, и их контрольных дочерних компаний, созданных за пределами ЕС, а также для трех крупнейших российских энергетических и трех оборонных компаний;

- запрет на экспорт и импорт торговли оружием;

- запрет на экспорт товаров двойного назначения для военных целей или конечных потребителей в России;

- ограничение доступа России к некоторым чувствительным технологиям и услугам, которые могут быть использованы для добычи и разведки нефти.

В результате санкций в России начал падать реальный уровень доходов населения, а темпы роста ВВП снизились. "Инфляция – выше прогноза, рост ВВП – ниже, реальные доходы граждан, если и выросли, то на десятые доли процента. Правительству пока приходится начинать с низкого старта", – отчитался об итогах 2018 года глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.