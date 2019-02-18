Политика В России суд запретил Павлу Грибу встретиться с матерью

2019-02-18 21:00 228

Матери политзаключенного Павла Гриба и украинским дипломатам отказали во встрече с политзаключенным. Об этом на своей странице в Facebook написал отец парня Игорь Гриб.

"2 минуты. Столько времени заняло "судебное заседание" 18 февраля в деле Павла. Судья открыл его и сразу закрыл. На нем не было ни прокурора, ни переводчика. То есть, срыв судебного заседания был спланирован заблаговременно", - отметил мужчина.

Также сообщается, что украинскому врачу Василию Притуле отказали в осмотре Павла. Данное решение решение принял Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону.

Отец Павла Гриба подчеркнул, что судебное заседание не состоялось из-за того, что на него прибыл украинский профессор Василий Притула, который считается "нежелательным свидетелем для фемиды РФ".

"Суд отказал матери на свидание с сыном. Суд отказал профессору Василию Притуле осмотреть Павла. Суд отказал украинским дипломатам встретиться с гражданином Украины. Ни одного представителя украинских СМИ не было", - отметил Гриб.

Следующее судебное заседание по делу Павла Гриба запланировано на 4 марта 2019 года.