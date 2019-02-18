Мир Ученые назвали доступный продукт от депрессии

2019-02-18 21:30 216

Исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе выяснили, что грецкие орехи могут эффективно помогать в борьбе против депрессии.

В исследовании принимали участие, по меньшей мере, 26 тысяч человек, поделенных на несколько групп.

Небольшое количество грецких орехов, съедаемых ежедневно, помогало повысить защищенность людей от депрессии.

"Люди, которые употребляли минимум 24 грамма грецких орехов в сутки, на 26% реже сталкивались с депрессией по сравнению с теми, кто не ел орехов. Грецкие орехи помогают улучшить когнитивные способности и препятствуют процессу старения", - рассказали ученые.