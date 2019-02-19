Украина фото Реформа формы: Украинских судей переоденут в натуральные мантии с шелковым жабо

2019-02-19 10:41 246

Совет судей Украины утвердил новый образец мантии судей местных и апелляционных судов. Традиционную пышную мантию теперь будет украшать белое жабо.

25 января 2019 Совет судей Украины принял решение № 7, которым решила изложить в новой редакции техническое описание (образец) мантии судей местных и апелляционных судов.

Совет судей Украины поручил Госсудебной администрации изучить до 1 марта 2019 потребности в количестве мантий и организовать их дальнейшее изготовление.

Предполагается, что мантия судьи местного, апелляционного суда будет изготавливаться из натуральной тонкой костюмной ткани синего цвета.

В комплект судейской мантии также входит белое жабо с искусственного шелка. Мантии будут шить стандартных размеров: для мужчин - 50 размер, для женщин - 46. На три года судьям выдавать одну мантию и 5 жабо.

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