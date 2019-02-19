Политика Балуха тайно вывезли из аннексированного Крыма в колонию Краснодара

2019-02-19 11:13 243

Политзаключенного украинца Владимира Балуха этапировали из Симферопольского СИЗО в российский Краснодар.

"Балуха Владимира вывезли в Краснодар", - сообщил зампредседателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз в Facebook.

Напомним, ранее стало известно, что активиста Балуха этапировали из СИЗО Симферополя, однако не отмечалось, куда именно.

Напомним, ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года, у него якобы нашли 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Защита Балуха утверждает, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию - из-за флага Украины, который находился во дворе его дома. В итоге суд в аннексированном Крыму приговорил активиста к большому сроку, но потом смягчил приговор до  4 лет 11 месяцев колонии общего режима.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Политзаключенного Балуха изолировали от всех в СИЗО Симферополя

2019-02-18 10:13 444

Генсек НАТО лично просил главу МИД РФ освободить украинских моряков

2019-02-16 11:00 783

РФ признала, что готова продолжить транзит газа через Украину после 2019 года

2019-02-15 13:44 810

Вашингтон подготовил двойной пакет максимально жестких санкций против РФ

2019-02-14 11:13 720

Еще новости в разделе "Политика"

Гройсман гордо заявил, что непосильные тарифы приучили украинцев экономить

2019-02-19 15:12 48

Порошенко официально обратился в ООН за помощью в освобождении пленных моряков

2019-02-19 14:45 96

Дональд Туск в Верховной Раде призвал избежать радикального национализма и популизма

2019-02-19 14:16 165

видео Глава Евросовета Туск выступил в Верховной Раде на украинском языке

2019-02-19 13:15 132
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Гройсман гордо заявил, что непосильные тарифы приучили украинцев экономить 2019-02-19 15:12 48
Порошенко официально обратился в ООН за помощью в освобождении пленных моряков 2019-02-19 14:45 96
Дональд Туск в Верховной Раде призвал избежать радикального национализма и популизма 2019-02-19 14:16 165
видео Глава Евросовета Туск выступил в Верховной Раде на украинском языке 2019-02-19 13:15 132

Лента

15:12 Гройсман гордо заявил, что непосильные тарифы приучили украинцев экономить
14:45 Порошенко официально обратился в ООН за помощью в освобождении пленных моряков
14:16 Дональд Туск в Верховной Раде призвал избежать радикального национализма и популизма
13:44 Во Львовской области стартовала массовая вакцинация школьников от кори
видео 13:15 Глава Евросовета Туск выступил в Верховной Раде на украинском языке
видео 12:43 Главу автодора поймали на просмотре порно на совещании в ОГА
КАРТА 12:14 ЛЫЖНИКОВ ПРЕДУПРЕДИЛИ О ПОВЫШЕННОЙ ЛАВИННОЙ ОПАСНОСТИ
11:42 Подозреваемые в кровопролитии на Майдане остались при должностях и погонах, - ГПУ
11:13 Балуха тайно вывезли из аннексированного Крыма в колонию Краснодара
фото 10:41 Реформа формы: Украинских судей переоденут в натуральные мантии с шелковым жабо