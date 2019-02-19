Политика Балуха тайно вывезли из аннексированного Крыма в колонию Краснодара

2019-02-19 11:13 243

Политзаключенного украинца Владимира Балуха этапировали из Симферопольского СИЗО в российский Краснодар.

"Балуха Владимира вывезли в Краснодар", - сообщил зампредседателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз в Facebook.

Напомним, ранее стало известно, что активиста Балуха этапировали из СИЗО Симферополя, однако не отмечалось, куда именно.

Напомним, ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года, у него якобы нашли 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Защита Балуха утверждает, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию - из-за флага Украины, который находился во дворе его дома. В итоге суд в аннексированном Крыму приговорил активиста к большому сроку, но потом смягчил приговор до 4 лет 11 месяцев колонии общего режима.